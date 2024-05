Jimmy Butler vuole finire la sua carriera in Brasile: ecco perché!

Jimmy Butler ha purtroppo dovuto saltare i playoff di quest’anno a causa di un piccolo infortunio e ha detto che vuole terminare la sua carriera da giocatore in NBA ai Miami Heat ma in generale in Brasile al Flamengo.

In un’intervista con Rohan Nadkarni della rivista GQ, Jimmy Butler ha rivelato che gli piacerebbe giocare nel Flamengo in Brasile.

“Certamente. In NBA? Sicuramente”, ha detto a proposito degli Heat, la squadra con cui si ritirerà dal basket giocato in NBA. “Ma poi, dopo, voglio davvero giocare per il Flamengo. Lo dico a tutti, sono mezzo brasiliano”.

Butler è un buon amico della superstar del calcio brasiliano Neymar. L’anno scorso lo ha invitato alle Finals NBA. La scorsa stagione Neymar ha nominato Butler come uno dei suoi cinque migliori giocatori di basket di tutti i tempi.

“Mi sento a casa, amico. Tengo molto alla città, tengo molto alla gente di questa città. Miami mi ha abbracciato. Hanno voluto che portassi loro qualcosa che non hanno fatto dai tempi di LeBron, D-Wade e C-Bosh. E io voglio farlo. Quindi, non appena avrò rimesso a posto il ginocchio, tornerò a giocare e tutti lo sapranno”, ha detto Butler a proposito di Miami.

