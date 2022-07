JJ Barea annuncia il ritiro e spiega i motivi (non banali) della sua decisione

Josè Juan Barea, noto come JJ, ha deciso di ritirarsi dal basket giocato.

Il giocatore portoricano, dopo l’eliminazione dai playoff del campionato del suo Paese con i Cangrejeros de Santurce, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Si chiude così, a 38 anni, una lunghissima carriera con 831 partite in NBA e il titolo del 2011 con i Dallas Mavericks. I Mavs, infatti, sono stati la squadra dove ha giocato di più (dal 2006 al 2011 e dal 2014 al 2020) con un intermezzo a Minnesota. Barea inoltre è uno dei giocatori con più gare iniziate dalla panchina nella storia della lega.

Barea ha attribuito la causa del ritiro a una stanchezza mentale più che fisica: “Ho dato a questo sport tutto ciò che avevo – ha spiegato -, sono stremato mentalmente, per questo mi prenderò una pausa dal basket”.

In base alle sue parole, dunque, ci si aspetta un periodo totalmente lontano dalla pallacanestro. La carriera da allenatore, dunque, può aspettare. Sicuramente Barea non avrà difficoltà a trovare un posto in qualche staff tecnico NBA in futuro, chissà se proprio a Dallas che già in passato lo aveva cercato anche per il rapporto speciale che ha con Luka Doncic.