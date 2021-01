JJ Barea giocherà insieme ad Alessandro Gentile all’Estudiantes Madrid

La guardia veterana ex Dallas Mavericks JJ Barea è diretto in Europa ed è pronto a firmare con gli spagnoli dell’Estudiantes Madrid per giocare nella Liga Endesa spagnola insieme ad Alessandro Gentile.

The longtime @dallasmavs guard JJ Barea is finalizing an agreement to sign with Estudiantes in Spain’s @LigaEndesa, league sources say

