JJ Redick e Pat Beverley, duro botta e risposta a causa di Doc Rivers

JJ Redick e Pat Beverley sono stati compagni per una stagione ai Los Angeles Clippers, dove però non sono stati in grado di fare strada nei Playoff. Il loro allenatore a LA era Doc Rivers, che ora ha ritrovato Beverley ai Milwaukee Bucks: tuttavia Redick non sembra avere buoni ricordi del coach che lo ha allenato dal 2013 al 2017.

Durante l’ultimo episodio del suo podcast “The Old Man & The Three”, JJ Redick ha criticato Rivers dopo il difficile avvio a Milwaukee (3-7 nelle prime 10 partite). “Sono anni che vedo lo stesso trend: cercare sempre delle scuse. Doc, abbiamo capito. Arrivare a stagione in corso è dura, c’è sempre una scusa. Ogni volta la squadra viene data in pasto ai lupi, non si prende mai le sue responsabilità” ha detto l’ex giocatore NBA.

E Beverley non ha tardato a rispondere, tramite X: “Doc ha salvato la tua carriera. Sei diventato titolare quando nessun altro ti voleva. Ora ti sei ritirato e vai in TV a dire queste cose”. Ma Redick ha immediatamente replicato per le rime: “Pat, amico mio, avevo un’offerta di 4 anni con Player Option per lo stesso stipendio e il posto da titolare da un’altra squadra. Vaff*****o ‘salvato la mia carriera'”.

Pat my guy I had a four year offer with player option for the same money to be a starter for a different team. FOH “saved my career”. https://t.co/5lXowm2j8e — JJ Redick (@jj_redick) February 20, 2024

Redick, uno dei migliori tiratori NBA degli ultimi 20 anni, nell’estate 2013 ha firmato un quadriennale da 27.5 milioni di dollari con i Clippers.