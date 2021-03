JJ Redick si avvicina ai Brooklyn Nets

Mercato NBA in fermento in vista della trade deadline di domani. Si muovono ancora i Brooklyn Nets, sempre alla ricerca di veterani a basso costo per puntellare ulteriormente un roster che è sempre più favorito per la vittoria finale.

L’ultimo nome accostato ai Nets è quello di JJ Redick, da tempo sulla lista dei possibili partenti dei New Orleans Pelicans. Finora l’accordo fra le due franchigie non è stato trovato e allora si fa largo l’ipotesi che Redick possa ricevere un buyout da parte della sua squadra attuale, diventando così free agent e libero di firmare per gli stessi Nets, ovviamente a cifre molto più basse rispetto ai 13 milioni annui che gli garantiscono i Pelicans. Redick ha già incassato più della metà di questa somma, ne prenderebbe un’altra parte come buonuscita e poi andrebbe di fatto in pari con lo stipendio al minimo che percepirebbe a Brooklyn. Una piccola rinuncia economica per avere la possibilità di competere per il titolo.

All signs are pointing to JJ Redick reaching a buy-out with the Pelicans, and signing with the Brooklyn Nets. — Legion Hoops (@LegionHoops) March 24, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.