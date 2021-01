Joe Ingles è Iron Man! L’impressionante record termina dopo aver saltato la gara contro i Bucks

Joe Ingles degli Utah Jazz è considerato l’Iron Man della NBA per aver giocato 418 partite consecutive negli ultimi cinque anni. Ma quel record impressionante si è fermato questa notte poiché Ingles non ha giocato contro i Milwaukee Bucks a causa di un dolore al tendine d’Achille, ponendo fine alla striscia più lunga del campionato tra i giocatori in attività.

Prima della partita contro i Bucks, il 33enne Ingles non si perdeva una gara dal lontano 16 dicembre 2015, al suo secondo anno in NBA.

In un’era in cui il load management è diventato un’abitudine, quanto fatto da Ingles è da scrivere negli annali.

Coach Quinn Snyder può attestare quanto sia affidabile Jingles, sostenendo di aver giocato sopra a piccoli infortuni in passato solo per poter aiutare la sua squadra a vincere:

“So che avrebbe giocato anche questa sera se avesse potuto. Ci sono state molte volte in cui ha giocato con il dolore e probabilmente altre volte con degli infortuni di cui non ci ha parlato”.

Fonte: ESPN

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.