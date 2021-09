Joe Johnson non chiude alla NBA: “Non ho ancora finito”

Joe Johnson non gioca in NBA dal 2018, quando scese in campo per 23 partite nella seconda parte della stagione a Houston. Il veterano da allora ha partecipato a due edizioni della BIG3, vincendo in entrambe il premio di MVP. Nel torneo di 3vs3 è stato palese come Johnson, 40 anni, fosse molto più in forma dei suoi colleghi, che per la maggior parte sono ex giocatori.

Ma Iso Joe non ha chiuso definitivamente le porte ad un ritorno in NBA, nonostante l’età. Raggiunto da TMZ, il giocatore, sette volte All Star, ha dichiarato:

Nah, non ho ancora finito con la NBA. Vedremo cosa succederà, vedremo. Non ho nulla di definito da dirvi, onestamente. Ma voglio provare a combinare qualcosa.

Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Joe Johnson nella Lega. Già nel 2019, dopo la vittoria del primo MVP in BIG3, l’ex Hawks e Nets ci aveva provato, ottenendo un contratto da Detroit per il training camp ma non riuscendo a far parte della squadra finale.

