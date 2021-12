Joe Johnson torna in NBA: firma con i Boston Celtics

Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio la NBA, ma se proprio volessimo vedervi un aspetto positivo sta anche permettendo a tanti giocatori di tornare nella Lega dopo diversi anni. È successo nei giorni scorsi con Isaiah Thomas e Lance Stephenson, ora è anche il turno di Joe Johnson. Il veterano, 40 anni tondi tondi, firmerà un decadale con i Boston Celtics.

L’ultima esperienza di Johnson in NBA risale al 2018, quando giocò 18 partite con Houston. Da allora è sempre rimasto free agent, giocando per due estati nella BIG3 e vincendo in entrambe le occasioni l’MVP. Iso Joe è stato un vero big degli anni 2000, venendo convocato all’All Star Game per ben 7 volte e venendo inserito nel terzo quintetto All-NBA nella stagione 2009-10. In carriera ha segnato 16.0 punti di media in 1276 partite tra Boston, Phoenix, Atlanta, Brooklyn, Miami, Utah e appunto Houston. Ai Celtics Johnson iniziò la sua carriera nella stagione 2001-02, come decima scelta assoluta al Draft.

Johnson — a seven-time All-Star — is 40 years old and hasn’t played in the NBA since Houston in 2018. Iso-Joe is back. https://t.co/Zj0Mz3L69J — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021