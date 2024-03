Joe Mazzulla aiuta la difesa dei Boston Celtics scendendo in campo

Curioso episodio nella notte NBA.

I Boston Celtics hanno vinto l’ennesima partita casalinga della loro stagione, battendo 127-112 i Phoenix Suns.

Nel finale di gara, dopo una schiacciata di Jaylen Brown che ha chiuso il match, Royce O’Neal ha tentato un tiro da tre punti a gioco fermo, prima di rientrare in panchina. Il giocatore dei Suns (in quel momento a 0/7 dal campo) si trovava nei pressi dell’area tecnica dei Celtics. E l’allenatore di Boston, Joe Mazzulla, che si trovava nei paraggi, è intervenuto con un close out.



Gesto apparentemente senza senso ma che lo stesso allenatore ha spiegato nel post partita.

Volevo impedire a un giocatore che fino a quel momento non aveva ancora segnato di prendere fiducia prima di tornare in panchina. Abbiamo questa regola al nostro interno, non dobbiamo consentire a nessuno di prendere tiri comodi. Se chiedo ai miei di contestate ogni conclusione, io e lo staff dobbiamo dare l’esempio.

Una dichiarazione che fa capire quanto i Celtics siano focalizzati su ogni aspetto del gioco e puntino a controllare psicologicamente gli incontri, specialmente sul parquet di casa.