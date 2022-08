Joe Tsai manda un chiaro messaggio a Kevin Durant dopo l’ultimatum

Nelle scorse ore, in un meeting definito comunque cordiale, Kevin Durant ha chiesto ai Brooklyn Nets di scegliere tra lui e la coppia formata dal GM Sean Marks e coach Steve Nash. La superstar bianconera il mese scorso aveva chiesto una trade, ma nessuna trattativa è finora decollata. Si è parlato di un’offerta di Boston, che rimane in pole position, e degli interessamenti di Toronto Raptors e Miami Heat, ma nulla più.

Joe Tsai, proprietario dei Nets, nelle scorse ore ha però voluto mandare un segnale importante e lo ha fatto via Twitter. Il miliardario ha scritto di essere convintamente dalla parte del front office e del coaching staff per fare il meglio per Brooklyn. Insomma, un messaggio chiaro: i Nets non cambieranno assetto per accontentare KD.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.

— Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022