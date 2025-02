Joel Embiid, ancora problemi al ginocchio: dovrà operarsi di nuovo?

Le cattive notizie sembrano non avere fine per i Philadelphia 76ers in questa travagliata stagione NBA. Dopo l’ennesima sconfitta, subita contro i Milwaukee Bucks privi di Giannis Antetokounmpo, le dichiarazioni di Joel Embiid hanno ulteriormente preoccupato i tifosi della franchigia.

Durante la telecronaca americana della sfida, Lisa Salters di “ABC” ha riportato le parole del centro camerunese, il quale ha ammesso di provare ancora molto dolore al ginocchio sinistro, infortunatosi nel febbraio del 2024. Inoltre, Embiid non ha escluso la possibilità di dover ricorrere a un nuovo intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema che lo sta condizionando da oltre un anno.

Embiid: ginocchio e incognite sul futuro

“È probabile che per sistemare il mio ginocchio sinistro occorra un’altra operazione e magari anche un lungo periodo di riposo, che non ho potuto avere dopo l’infortunio del febbraio dello scorso anno”, avrebbe dichiarato Embiid. Alla domanda diretta su un’eventuale operazione, l’ex MVP del 2023 ha aggiunto: “Quando non si riesce a risolvere un problema, bisogna fare qualcosa e al momento stiamo valutando ogni opzione”.

Impatto sulla stagione dei 76ers

Finora Joel Embiid ha disputato soltanto 16 partite in una regular season disastrosa per i Sixers, senza mai riuscire a garantire continuità alle sue prestazioni. Un eventuale lungo stop per sottoporsi a un nuovo intervento metterebbe definitivamente fine alle speranze della squadra di ribaltare il corso di una stagione che sembra, sotto molti aspetti, maledetta.