Joel Embiid diserta la sfida decisiva per l’MVP con Nikola Jokic: prese in giro senza fine

Questa notte i Denver Nuggets hanno battuto 116-111 i Philadelphia 76ers.

Sarebbe dovuta essere la sfida fra Nikola Jokic e Joel Embiid, i due giocatori più accreditati per il premio di MVP della regular season. Invece il confronto non c’è stato perché il centro dei Sixers ha disertato la sfida a causa di un problema fisico avuto nella rifinitura.

Nulla di grave ma il giocatore, coach Doc Rivers e lo staff medico hanno deciso per un riposo precauzionale, visto che i Playoffs si avvicinano: “Dopo lo shootaround ha sentito un irrigidimento al polpaccio – ha spiegato l’allenatore – e non abbiamo voluto rischiare. Tutti vogliono vedere Joel e Nikola uno contro l’altro, ma dobbiamo andarci piano e agire con intelligenza: vogliamo che Embiid, come tutta la squadra, sia sana ai playoff”.

Molti però hanno accusato Embiid di essersi sottratto al confronto con il serbo che ha messo a segno una tripla doppia da 25 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Fra questi Kevin Garnett che ha indicato Jokic come suo preferito per la palma di MVP.

Joel sitting out or is he really out? I thought we had MVP smoke to close it out? That’s ova?

Joker vs Giannis vs Embiid….

