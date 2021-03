Joel Embiid donerà i suoi guadagni dell’All Star Weekend in beneficienza

Joel Embiid è forse il più forte candidato alla vittoria dell’MVP di questa regular season NBA: il centro dei Philadelphia 76ers, nelle prime 30 partite, ha messo insieme medie di 30.2 punti, 11.6 rimbalzi e 3.3 assist, guidando i suoi Sixers al primo posto nella Eastern Conference.

Il nativo di Yaoundé è stato ovviamente selezionato per partecipare all’All Star Game e ha deciso di donare i guadagni derivanti dalla partecipazione in beneficienza: infatti Embiid metterà a disposizione 100mila dollari per 3 rifugi per senzatetto della zona di Philadelphia, come riporta Adrian Wojnarowski.

Sixers MVP candidate @JoelEmbiid has committed to donate his $100,000 in winnings on All-Star Weekend to three homeless shelters in the Philadelphia-area, providing meals, clothing, COVID treatment, health care, summer camp and essential care for teens.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2021