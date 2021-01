Joel Embiid è ancora furioso per le incoerenti decisioni dell’NBA sulla cancellazione dei match causa COVID-19

“No. Sembra che ogni altra partita continui a essere cancellata, ma il campionato continua a farci giocare. Soprattutto quella partita contro Denver, quando abbiamo obbligato un giocatore infortunato ad andare a referto”.

Embiid, on whether he thinks they should have played all these games. “No. It just seems like every other game keeps getting canceled, but the league keeps making us play….Especially that Denver game, when we had to dress an injured player.”