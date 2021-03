Joel Embiid e Ben Simmons rischiano di saltare l’All Star Game all’ultimo minuto

In queste ore i giocatori che parteciperanno all’All Star Game di stanotte sono arrivati ad Atlanta, dove sono stati sottoposti ovviamente ai controlli anti-Covid e ai tamponi. Il duo dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid e Ben Simmons, potrebbero essere costretti a non giocare la partita perché sarebbero stati a contatto con un soggetto di dubbia positività prima del loro arrivo ad Atlanta e sono attualmente in quarantena per il contact tracing, come riportato da Shams Charania. La persona in questione sarebbe un barbiere di Philadelphia frequentato dai due giocatori, il primo test sarebbe stato inconclusivo e la NBA starebbe ora attendendo l’esito del secondo.

Visto il poco preavviso, i due giocatori non saranno ovviamente sostituiti nel caso fossero indisponibili. Embiid è stato selezionato nel Team Durant, mentre Simmons nel Team LeBron.

This quarantine process was applied per NBA’s normal strict protocols. Embiid and Simmons have not been in contact with other people in Atlanta due to league’s quarantine. https://t.co/PeiSFzzPZS — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.