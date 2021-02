Joel Embiid fornisce un importante aggiornamento sullo spaventoso infortunio al ginocchio subito contro Portland

Il ginocchio di Joel Embiid sta bene, almeno per ora. La superstar dei Philadelphia 76ers ha preso un enorme spavento per un problema al ginocchio all’inizio del match e ha dovuto andare brevemente negli spogliatoi per valutare l’infortunio. Il 26enne ha sentito fastidio al ginocchio dopo aver bloccato il centro dei Portland Trailblazers, Enes Kanter, in transizione a metà del primo quarto. The Process è riuscito a tornare in campo ma i Blazers hanno chiuso con una vittoria per 121 a 105.

Joel Embiid on his knee: "I was pretty concerned. You never want to mess with any injuries… Wasn't all the way there but I was trying to push through it… Let's see how it feels tomorrow morning, but I think I should be good."

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) February 5, 2021