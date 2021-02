Joel Embiid ha giocato al livello di Wilt Chamberlain nel match di questa notte contro i Bulls

Wilt Chamberlain è ancora ampiamente considerato come il miglior centro che abbia mai indossato la canotta dei Philadelphia 76ers. Ma sembra che Joel Embiid possa dare del filo da torcere a The Big Dipper, vista la sua straordinaria stagione.

Il camerunense ancora ha aperto la strada a Philly nella vittoria per 112 a 105 sui Chicago Bulls al Wells Fargo Center. Con Ben Simmons out gioco a causa di un problema fisico, Embiid ha preso il comando e ha segnato 50 punti, tirando 17 su 26 dal campo in 35 minuti, conditi da 17 rimbalzi, 5 assist, 2 palle recuperate e 4 stoppate, Questi numeri lo hanno portato sullo stesso livello di Chamberlain, secondo ESPN Stats & Info.

According to @EliasSports Joel Embiid joins Wilt Chamberlain (4x) as the only players in 76ers history with 50 points, 15 rebounds and 5 assists in a game. pic.twitter.com/gxJ19BA5ZG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 20, 2021