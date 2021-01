Joel Embiid ha indossato delle scarpe bellissime in onore di Kobe Bryant contro i Lakers

La partita tra i Philadelphia 76ers e i Los Angeles Lakers, vinta dai padroni di casa 107-106 ha lasciato diversi spunti di riflessione, a partire dal canestro della vittoria di Tobias Harris, passando per il fallo di LeBron James su Joel Embiid, fino ad arrivare alle parole di LBJ nei confronti dei Sixers.

Oltre agli aspetti tecnici, però, va sottolineata anche l’iniziativa di Embiid per onorare Kobe Bryant nel match contro i suoi Lakers, a un anno dal tragico incidente. Il centro camerunense ha indossato delle scarpette dedicate con i colori giallo, viola e nero, oltre al bianco. Le particolarità, però, si trovavano nella zona posteriore della scarpa: da una parte un’immagine del Black Mamba abbracciato a sua figlia Gianna, dall’altra i numeri 24 e 8 di Kobe oltre al 2 della piccola Gigi.

Sono state diverse, quest’anno, le scarpe personalizzate che Under Armour ha prodotto per uno dei suoi testimonial più importanti ma stavolta il prodotto è veramente fantastico.

Philadelphia 76ers All-Star Joel Embiid’s new shoes tonight against the Los Angeles Lakers paying tribute to the late Kobe and Gianna Bryant. Embiid fell in love with basketball watching Bryant as kid in Cameroon. pic.twitter.com/xPcYGcvVfP

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2021