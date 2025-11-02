Joel Embiid multato per la sua esultanza, rincara la dose: “Sanzionate anche gli arbitri”

Joel Embiid è stato multato di 50.000 dollari dalla NBA per il gesto “osceno” fatto dopo un canestro con fallo durante l’ultima partita contro i Boston Celtics. Il centro dei Philadelphia 76ers non è nuovo a gesti simili.
The NBA has fined Joel Embiid $50,000 for making a “lewd gesture” on the court.pic.twitter.com/QGautzY8uy
— Legion Hoops (@LegionHoops) November 2, 2025
Arrivata la notizia della sanzione però Embiid non è rimasto in silenzio, anzi: su X ha scritto che la NBA dovrebbe multare anche gli arbitri quando fanno lo stesso identico gesto per mimare un fallo di blocco. “Sarà meglio che iniziate a multare gli arbitri per fare il gesto ‘osceno’ del fallo di blocco, visto che a me non è permesso farlo” ha scritto la star dei Sixers, allegando anche una gif del movimento di cui stava parlando.
Yall better start fining the refs for doing the “Lewd”, “blocking foul” gesture since I’m not allowed to do it #NFL https://t.co/WCkaPCOl9I
— Joel Embiid (@JoelEmbiid) November 2, 2025
. @NBA pic.twitter.com/B9Vb2DFamH
— Joel Embiid (@JoelEmbiid) November 2, 2025
