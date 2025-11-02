Joel Embiid multato per la sua esultanza, rincara la dose: “Sanzionate anche gli arbitri”

Joel Embiid è stato multato di 50.000 dollari dalla NBA per il gesto “osceno” fatto dopo un canestro con fallo durante l’ultima partita contro i Boston Celtics. Il centro dei Philadelphia 76ers non è nuovo a gesti simili.

The NBA has fined Joel Embiid $50,000 for making a “lewd gesture” on the court.pic.twitter.com/QGautzY8uy — Legion Hoops (@LegionHoops) November 2, 2025

Arrivata la notizia della sanzione però Embiid non è rimasto in silenzio, anzi: su X ha scritto che la NBA dovrebbe multare anche gli arbitri quando fanno lo stesso identico gesto per mimare un fallo di blocco. “Sarà meglio che iniziate a multare gli arbitri per fare il gesto ‘osceno’ del fallo di blocco, visto che a me non è permesso farlo” ha scritto la star dei Sixers, allegando anche una gif del movimento di cui stava parlando.