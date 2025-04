Joel Embiid, non c’è pace per il suo ginocchio: operazione in vista

Brutte notizie per i Philadelphia 76ers: la franchigia ha annunciato che la sua stella, Joel Embiid, dovrà sottoporsi a un’operazione artroscopica al ginocchio sinistro la prossima settimana. Secondo quanto riportato da Shams Charania (ESPN), il centro camerunese sarà rivalutato tra sei settimane, con l’aspettativa di un pieno recupero.

Un calvario lungo oltre un anno

L’MVP in carica sta lottando con problemi al ginocchio da più di un anno e, dopo settimane di tentativi per evitarlo, si è deciso di procedere con l’intervento chirurgico. Già a febbraio, Embiid era stato costretto a fermarsi per il resto della stagione, aggravando una situazione già complicata per i 76ers.

Philadelphia in crisi: record da incubo

L’assenza prolungata di Embiid ha contribuito al disastroso rendimento di Philadelphia in questa stagione. Con un record di 23 vittorie e 53 sconfitte, i 76ers occupano il 13° posto nella Eastern Conference, avviandosi verso la loro peggiore stagione dal 2016-17, quando chiusero con sole 28 vittorie.

Numeri lontani dal livello dell’MVP

In questa travagliata stagione, Embiid è riuscito a giocare soltanto 19 partite, mettendo a referto 23.8 punti, 8.2 rimbalzi e 4.5 assist di media. Numeri solidi, ma ben lontani dalla sua forma dominante che lo aveva portato a vincere il titolo di MVP nella scorsa annata.

Il futuro dei 76ers: ricostruzione o riscatto?

Con la stagione ormai compromessa e la loro stella ai box, i Philadelphia 76ers dovranno interrogarsi sul loro futuro. Sarà l’estate della rivoluzione o della rinascita? Una cosa è certa: senza un Embiid al top, i Sixers difficilmente torneranno a competere ai massimi livelli.

Leggi anche: Virtus Bologna, già partito il mercato per la prossima stagione: ad un passo due firme, Ivanovic resta