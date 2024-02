Joel Embiid si opererà al menisco ma forse non ha finito la stagione

Joel Embiid, stella dei Philadelphia 76ers, è destinato a saltare un periodo di tempo significativo dopo che lui e la squadra hanno deciso di insistere con l’intervento chirurgico per recuperare dall’infortunio al menisco.

Secondo le ultime notizie, Embiid si sottoporrà a un intervento chirurgico nella prossima settimana. Sebbene non sia ancora stata stabilita una tempistica per il recupero dopo l’intervento, si prevede che il big man dei 76ers “salterà un lungo periodo di tempo”, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

BREAKING: 76ers star Joel Embiid — the reigning MVP — will undergo a procedure this week to repair a left meniscus injury, a team official tells ESPN. A recovery timeline is expected after procedure, but expectation is that he will miss an extended period of time. pic.twitter.com/9c3ZqM7iT2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2024