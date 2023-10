Joel Embiid spiega perché ha scelto Team USA e non la Francia

La stella dei Philadelphia 76ers e MVP NBA in carica, Joel Embiid, ha ammesso che la scelta di rappresentare Team USA e non la Francia è stata una decisione difficile. Tuttavia, Embiid ha spiegato che il fattore più importante è stato l’insediamento suo e della sua famiglia negli Stati Uniti.

“È stata dura. Ovviamente, mi piacciono tutte e tre le opzioni. Con il mio paese d’origine, che amo molto, ma voglio davvero partecipare alle Olimpiadi. È il mio obiettivo e il mio sogno”.

“Se si aggiunge il fatto che mio figlio è americano, che sono qui da tanto tempo, sento che negli ultimi anni ogni decisione è stata presa solo in base alla mia famiglia. La mia famiglia, mio figlio, la possibilità di rappresentare un Paese come gli Stati Uniti e il fatto che mio figlio sia nato qui. Come ho detto, amo il mio Paese, ma in definitiva voglio giocare le Olimpiadi”.

“La Francia ha preso l’impegno che era disposta a prendere, lo apprezzo molto. È stata una decisione difficile. Ho cercato di prendermi tutto il tempo possibile, ma è stato reso difficile dalla scadenza che è stata fissata, però sono contento”, ha aggiunto Embiid.

Embiid on his Team USA decision: “My son is American, and you add that to the fact that I’ve been here for such a long time, I feel like for the past few years this has been more every decision has been based off of family.”

A fun Mo Bamba cameo here as well: pic.twitter.com/YOdk3NUiiE

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) October 5, 2023