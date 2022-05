Joel Embiid sta avviando le pratiche per poter giocare con la Francia

La Francia è già ad oggi una delle Nazionali europee più temibili, se non la più temibile. Con Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum e diversi top player di Eurolega ed EuroCup, i transalpini hanno vinto nel 2019 il bronzo mondiale e nel 2021 l’argento olimpico a Tokyo. Ben presto potrebbero aggiungere però una superstar di assoluto livello: nientepopodimeno che Joel Embiid. Come riportato da RMC Sport, una radio e televisione francese, in questi giorni il centro dei Philadelphia 76ers avrebbe avviato le pratiche per prendere il passaporto francese.

Embiid, nativo del Camerun, non ha mai giocato per la propria Nazionale di nascita così come Pascal Siakam, l’altro giocatore camerunese di spicco in questo periodo storico. Il lungo, candidato per il secondo anno all’MVP della stagione regolare NBA, ha diversi familiari in Francia e il suo obiettivo sarebbe quello di scendere in campo con i Bleus alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024. Le regole FIBA permettono ad ogni Nazionale un solo giocatore naturalizzato a roster, durante le ultime Olimpiadi la Francia non ne schierava alcuno.