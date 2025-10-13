Joffrey Lauvergne lascia l’EuroLega e riparte dal Golfo Persico

Il centro francese Joffrey Lauvergne ha ufficialmente firmato con il Kuwait SC, come annunciato domenica dal suo agente. A 34 anni, l’ex giocatore di EuroLega apre un nuovo capitolo della sua carriera lontano dall’Europa, dopo essersi svincolato dall’LDLC ASVEL Villeurbanne lo scorso giugno.

Veterano di lunga esperienza, Lauvergne porta in Kuwait il peso delle sue 170 presenze in Turkish Airlines EuroLeague, dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas e ASVEL.

Nell’ultima stagione (2024–25) con il club di Villeurbanne, il lungo francese ha registrato 11.3 punti, 4.9 rimbalzi e 1.1 assist di media a partita, dimostrando ancora solidità e presenza nel pitturato.

Il suo percorso in EuroLeague è iniziato nel Partizan NIS, per poi passare all’Élan Chalon, allo Zalgiris, e al Fenerbahçe Beko tra il 2018 e il 2022, prima di approdare all’ASVEL.

Il Kuwait SC, dominatore del campionato nazionale e protagonista anche nelle competizioni asiatiche, si assicura così un rinforzo di grande livello internazionale. Per Lauvergne, questa sarà una sfida totalmente nuova, in un contesto in crescita e con l’obiettivo di portare il club ai vertici anche fuori dai confini nazionali. Vediamo come si comporterà in questa nuova incredibile avventura asiatica.

