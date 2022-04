John Brown III, niente Australia: possibile ritorno in Serie A

John Brown III qualche giorno fa sembrava ad un passo dal campionato australiano, in particolare dai Perth Wildcats. Ora quella pista è sfumata, visto che Brown non ha ricevuto lo svincolo da parte dell’Unics Kazan in tempo, lasciando invece spazio ai rumors che legano l’americano ad un ritorno in Serie A. Nei giorni scorsi tra le pretendenti a Brown III era stata annoverata Treviso, oggi secondo BasketNews.com ci sarebbe invece un forte interesse della Germani Brescia.

John Brown III è attualmente free agent dopo aver lasciato l’Unics in seguito all’esclusione del club dall’Eurolega. In passato il lungo ha vestito le maglie di Virtus Roma, Treviso e Brindisi, mentre in questa stagione ha segnato 10.3 punti di media nella massima competizione europea.