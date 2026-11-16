John Konchar aveva firmato un mese fa con l’Olympiacos, approdando in Europa per la prima volta dopo 6 stagioni in NBA tra Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Doveva essere il colpo biancorosso a stagione in corso, per sostituire l’infortunato Jean Montero e colmare il vuoto lasciato da Tyler Dorsey, attualmente fuori squadra. Invece l’esterno statunitense con il Pireo ha giocato solo 2 partite, entrambe in EuroLega, e nelle scorse ore è stata annunciata la risoluzione del contratto.

Konchar, che arrivava da una stagione da 5.9 punti, 5.7 rimbalzi e 3.0 assist di media con i Jazz, avrebbe avuto due lamentele in particolare: il ruolo non congeniamo cucito per lui da coach Bartzokas e l’ambientamento difficile in un nuovo Paese come la Grecia, che non gli sarebbe andato a genio. L’americano torna quindi free agent, con la possibilità di puntare ad un ritorno in NBA già in questa stagione: la terzultima e la penultima partita oltreoceano, l’anno scorso, erano state due triple-doppie per Konchar, che aveva visto i suoi minuti salire rapidamente quando i Jazz erano ormai sicuri di non arrivare ai Playoff. Il giocatore ha ringraziato l’Olympiacos per l’opportunità e i tifosi per il supporto mostratogli in queste poche settimane ad Atene.