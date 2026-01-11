John Petrucelli è ufficialmente un giocatore del Galatasaray

Altra settimana, altro addio ufficiale alla Trapani Shark: in mattinata John Petrucelli è stato annunciato come nuovo giocatore del Galatasaray di Gianmarco Pozzecco. La notizia era stata anticipata da un paio di settimane, ma l’ufficialità è arrivata solo oggi: l’italoamericano non scendeva in campo con Trapani dal 28 dicembre, nella gara interna contro Varese, e sulla carta era infortunato nonostante non sia mai apparso nemmeno in panchina durante le ultime partite della Shark.
Nella sua stagione a Trapani, Petrucelli ha mantenuto 9.9 punti di media in campionato e 6.2 in Basketball Champions League, competizione che continuerà a disputare anche col Galatasaray.
Proprio ieri sera c’è stato il debutto di Pozzecco sulla panchina del club turco, con la vittoria 89-73 nel sentitissimo derby di Istanbul contro il Besiktas. I giallorossi sono 7° in campionato con un bilancio di 8 vittorie e 7 sconfitte.
Galatasaray MCT Technic’e Hoş Geldin John Petrucelli! 👏💛❤️#FightLikeALion 👑 @John_Petrucelli
🔗 https://t.co/ZaoH7b3Vq0 pic.twitter.com/Va53dF2bFW
— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) January 11, 2026
