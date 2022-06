John Petrucelli rinnova con Brescia e prende il passaporto italiano

C’è una doppia notizia positiva per i tifosi della Germani Brescia: John Petrucelli, una delle colonne del progetto tecnico della Germani dell’ultima stagione, ha rinnovato il proprio contratto con la società biancoblu, alla quale resterà legato fino al giugno del 2024. La procedura per il rilascio del passaporto italiano, inoltre, è arrivata al termine in maniera assolutamente positiva e il giocatore è già in possesso del documento che gli permetterà di giocare nel campionato italiano senza la necessità di spendere il visto.

A tale scopo, nella persona di Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa, e del direttore generale Marco De Benedetto, Pallacanestro Brescia desidera ringraziare in modo sentito l’Ufficio Stato Civile del Comune di Brescia e l’Ufficio passaporti della Questura di Brescia.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter continuare il percorso con John, che è stato uno degli artefici della splendida stagione appena conclusa – il pensiero di coach Alessandro Magro -. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare affinché il giocatore possa proseguire nella sua crescita e acquisire un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. Vogliamo fare in modo che John, grazie alla sua energia e alla sua voglia di competere, possa continuare a contribuire a raggiungere gli obiettivi ambiziosi che la squadra e il club si pongono”.

“Sono davvero emozionato di poter tornare a vestire la maglia della Germani – afferma il numero 7 biancoblu -. Proveremo a costruire qualcosa di importante partendo dall’incredibile annata che abbiamo avuto nell’ultima stagione e continuando a far crescere una cultura vincente a Brescia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di vedere tutti i nostri fans!”

Arrivato dal ratiopharm Ulm nell’estate del 2021, Petrucelli è stato uno dei giocatori più continui del progetto della Germani Brescia dell’ultima stagione, sia per il rendimento offensivo (10.6 punti, 3.1 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita) e, soprattutto, per il suo rendimento difensivo, che gli ha permesso di ricevere la nomination a miglior difensore del campionato e di entrare nel cuore di tutti i tifosi della Germani, che ne hanno sempre apprezzato il grande impegno e l’assoluta dedizione alla causa.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Brescia