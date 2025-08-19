john wall

John Wall ha annunciato il ritiro: è stato 5 volte All-Star in 11 stagioni

Dopo Marco Belinelli ieri, oggi è toccato a John Wall annunciare il ritiro. Il giocatore, prima scelta assoluta al Draft 2010, è stato per anni una delle migliori point guard NBA ma non scendeva in campo dalla stagione 2022-23, quando totalizzò solo 34 partite con i Los Angeles Clippers.

Wall, prodotto di Kentucky, è stato all’apice della carriera agli Washington Wizards, con i quali ha giocato dal 2010 al 2019 venendo selezionato per 5 volte all’All-Star Game. Gli infortuni a partire dal 2017, compresa la rottura del tendine d’Achille procuratasi in un incidente domestico, scivolando in casa. Quella è stata sicuramente la pietra tombale su una carriera che sembrava pronta alla consacrazione. Il giocatore non è più tornato lo stesso, saltando tutta la stagione 2019-20 e tornando poi in campo con la maglia degli Houston Rockets, con un ruolo ormai di comprimario.

Oggi John Wall ha 34 anni, può vantare una presenza nel terzo quintetto All-NBA nel 2017 e nel secondo miglior quintetto difensivo NBA nel 2015, oltre alle già citate 5 presenze all’All-Star Game e la vittoria dello Slam Dunk Contest nel 2014. In carriera ha totalizzato 647 partite, con 18.7 punti e 8.9 assist di media in 11 stagioni, facendo emozionare tanti appassionati grazie al suo atletismo fuori dal comune.

