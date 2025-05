Johni Broome fa una figuraccia alla Draft Combine e viene deriso dall’account di Duolingo

Johni Broome si è dichiarato eleggibile al Draft NBA dopo addirittura 5 anni di college, di cui gli ultimi 3 ad Auburn (nel 2024 e nel 2025 è stato inserito nel First Team della SEC). Gli esperti lo danno come scelta verso fine primo giro o inizio secondo, e in questi giorni il classe 2002 è alla Draft Combine di Chicago dove si prendono le misurazioni (sia fisiche che atletiche) dei prospetti e gli scout possono vederli in azione in partitelle.

Broome ha fatto notizia alla Combine, ma non in senso positivo: nelle misurazioni della verticale, ovvero di quanto un giocatore salta da fermo, il prodotto di Auburn ha fatto una vera e propria figuraccia. Il video di quanto poco Broome ha saltato è diventato virale, arrivando anche all’account ufficiale di Duolingo, social media volto all’apprendimento di lingue straniere online e negli ultimi mesi è diventato molto popolare sui social per il suo tone of voice dissacrante e spiritoso.

“Impara cinese e prova Super Duolingo oggi!” ha scritto l’account di Duolingo, suggerendo che il futuro di Johni Boome possa essere proprio in Cina. Sui social è infatti popolare, per i giocatori considerati in calo o poco talentuosi, il meme “Get ready to learn chinese, buddy” con la foto di Adam Silver. Una grafica fake attribuita a Bleacher Report nel 2022 e da quel momento super utilizzata, soprattutto su X.