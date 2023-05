Jokic distrugge il record di triple doppie ai playoff di Wilt Chamberlain con una prestazione mostruosa contro i Lakers

Nikola Jokic è ufficialmente il leader di tutti i tempi nelle triple-doppie in una singola postseason nella storia del campionato superando Wilt Chamberlain con un’altra prestazione stellare in Gara 4 delle finali della Western Conference 2023 contro i Los Angeles Lakers.

Nikola Jokic ha registrato la sua ottava tripla doppia in questi playoff, superando Wilt Chamberlain nella classifica per il maggior numero di triple doppie a referto in una singola postseason.

2023 Nikola Jokic 8

1967 Wilt Chamberlain 7

1982 Magic Johnson 6

2019 Draymond Green 6

La sua ottava tripla doppia in postseason è arrivata in sole 14 partite, dopo averne collezionate due contro i Minnesota Timberwolves, tre contro i Phoenix Suns e tre nelle quattro partite della serie contro i Los Angeles Lakers.

Nikola Jokic ha viaggiato a una tripla doppia di media nella serie contro i Lakers. Tra quelle partite ci sono state un paio di straordinarie prestazioni statistiche del due volte MVP. 30-17-17 in Gara 3 contro i Suns, mentre nella partita di apertura di questa serie contro i Lakers ha chiuso con un uncredibile 34-21-14.

Stiamo veramente parlando di numeri incredibili per quello che molti considerano il miglior centro della storia. Sicuramente è il miglior centro passatore della storia.

