La superstar dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è già uno dei migliori centri nella storia della NBA e con un titolo NBA e un paio di triple doppie potrebbe diventare senza dubbio il più grande big man di tutti i tempi, anche più di Wilt Chamberlain.

Questa notte contro i Golden State Warriors Jokic ha registrato la sua 77esima tripla doppia in carriera. Ha concluso con 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, portando i Nuggets alla vittoria per 128 a 123 sui campioni in carica. Con questa prestazione si è avvicinato di un passo al superamento del record di Wilt Chamberlain per il maggior numero di triple double nella storia della NBA.

Come evidenziato da ESPN Stats and Info, Chamberlain attualmente possiede il record tra i centri nella storia della NBA con 78. Solo altri due e Jokic stabilirà una nuova impresa.

Nikola Jokic notched his 77th career triple-double, 2nd-most among centers in NBA history. Wilt Chamberlain has the most with 78. pic.twitter.com/yhUlISexKW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 22, 2022

Considerando che Jokic ha chiuso con 19 triple doppie nel 2021-22 e 16 nell’anno precedente, dovrebbe essere in grado di superare Chamberlain e stabilire presto un nuovo primato. In effetti, c’è la possibilità che possa superare il record di 100 triple-doppie in questo 2022-23, specialmente con i Nuggets che hanno recuperato sia Michael Porter Jr. che Jamal Murray.

Solo cinque giocatori nella storia della NBA sono stati in grado di superare le 100 triple doppie e, sicuramente, Jokic potrebbe essere il sesto uomo e il primo centro a farlo. Russell Westbrook è attualmente in testa alla lista, con Oscar Robertson, Magic Johnson, Jason Kidd e LeBron James che si uniscono a lui.

