Jokic GIGANTEGGIA contro la Lettonia: terzo successo per la Serbia

Il miglior Nikola Jokic di questo Europeo è troppo per una buona Lettonia, che cade contro la Serbia 80-84. Una sfida molto equilibrata, complice anche l’assenza di Bogdan Bogdanovic, e decisa alla fine dalla sfida tra Porzingis e Jokic. Il tre volte MVP della NBA ha segnato 39 punti con 10 rimbalzi e 4 assist, compresi gli ultimi 11 punti della sua squadra e la tripla del +7 a un minuto e mezzo dalla fine.

Decisamente più modesta la prova di Porzingis, 14 punti e 6 rimbalzi tirando 3/7 dal campo, ma la Lettonia ha dato del filo da torcere arrivando anche a -2 a un minuto dalla fine con la tripla di Kurucs. Due liberi di Jokic e gli errori di Lomasz, Bertans e lo stesso Kurucs nel finale hanno consegnato il successo alla Serbia, il terzo in tre gare ma il secondo di fila con qualche difficoltà di troppo.

Nella Serbia, oltre ai 39 di Jokic, 12 punti per Flip Petrusev, multato dalla FIBA dopo il pugno di ieri a Brito, e 11 per Marko Guduric. Ancora poco spazio per Vasa Micic, in campo per 7′ e per la seconda partita dell’Europeo rimasto a secco. Il due volte MVP di EuroLega è acciaccato e Pesic lo sta utilizzando col contagocce, sperando di recuperarlo per la fase finale. Con la vittoria di oggi, la Serbia è matematicamente qualificata al prossimo turno, con due gare di anticipo.

