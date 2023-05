Jokic o Howard nel loro “prime”? Dwight non ha dubbi: sceglierebbe sempre se stesso!

L’ex otto volte NBA All-Star, Dwight Howard, non ha dubbi su cosa sarebbe successo se la versione migliore di se stesso avesse affrontato Nikola Jokic sul parquet.

“Dwight Howard nel suo prime”, ha detto Howard quando gli è stato chiesto dal suo ex compagno di squadra degli Houston Rockets Chandler Parsons di scegliere tra lui e “Nikola Jokic nel suo prime”. Ha aggiunto: “Tutto il giorno, tutti i giorni. Dominerei ogni partita con il sorriso sulle labbra. Prendo Dwight Howard nel suo prime”.

La domanda è ovviamente abbastanza retorica per molte ragioni. Non solo Jokic non giocava nemmeno in NBA quando Howard era nel suo periodo di massimo splendore, ma è giusto dire che il centro serbo non ha nemmeno raggiunto il suo apice come giocatore. In realtà non abbiamo ancora visto “Prime Nikola Jokic”.

Howard, cinque volte membro dell’All-NBA First Team e tre volte DPOY, era anche un tipo di giocatore molto diverso da Jokic, che usava principalmente il suo eccezionale atletismo e la sua immensa forza per polverizzare e rendere breve il lavoro dei suoi avversari su entrambi i lati. L’omone dei Nuggets ha un arsenale enormemente più grande come minaccia da ogni angolo del campo mentre gestisce lui stesso l’attacco con l’abilità di passaggio e la mentalità di un playmaker d’élite.

