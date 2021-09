Jonas Maciulis annuncia il proprio ritiro dal basket a 36 anni

È una offseason che porta con sé tanti ritiri di vecchie glorie del basket europeo. Dopo Vassilis Spanoulis e Nikos Zisis, poco fa tramite i suoi social anche Jonas Maciulis ha annunciato di aver appeso le scarpette al chiodo. Il lituano, 36 anni, giocava da tre stagioni all’AEK Atene ma in passato ha militato nei club più prestigiosi d’Europa, vincendo tutto. Cresciuto nello Zalgiris, nel 2009 Maciulis era passato a Milano e successivamente, nel 2012, a Siena. In Italia il giocatore ha vinto un campionato con la Montepaschi. Poi il trasferimento al Panathinaikos e quindi al Real Madrid, col quale nel 2015 ha vinto l’Eurolega. Tanti i successi anche in Nazionale: un bronzo mondiale nel 2010, due argenti e un bronzo europei nel 2013, 2015 e 2007.

Jonas Maciulis, che in Eurolega ha mantenuto 8.2 punti di media in carriera, in bacheca ha anche due coppe Intercontinentali FIBA, due campionati spagnoli, due Copa del Rey, una Supercoppa Spagnola, due campionati greci, tre Coppe di Grecia, tre campionati lituani e due Baltic League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonas Mačiulis (@jonasmaciulis8)