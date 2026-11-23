La Lituania non è tra le avversarie dirette dell’Italbasket per le qualificazioni alla prossima FIBA World Cup, ma è una delle squadre incluse nel girone azzurro. La nostra Nazionale ha affrontato la Lituania, vincendo entrambe le partite, nella prima fase delle qualificazioni: ora però i baltici sono la principale avversaria per uno dei primi 3 posti che darebbero accesso al Mondiale. Allo stato attuale infatti la Turchia è l’unica formazione già qualificata, con 8 vittorie su 8, seguita dalla Serbia sul 6-2 e terza l’Italia con 5-3. Al quarto posto, con 4-4 ma gli scontri diretti a sfavore contro gli azzurri, c’è proprio la Lituania che nei prossimi giorni se la vedrà prima con la Serbia e poi con la Bosnia ed Erzegovina.

Due match fondamentali per i lituani che sicuramente non disporranno della star Jonas Valanciunas per il primo impegno, giovedì contro la Serbia. Lo Zalgiris Kaunas, squadra nella quale gioca da quest’anno Valanciunas, ha annunciato che tratterrà il giocatore per la sfida di EuroLega contro il Real Madrid, mercoledì sera. L’ex NBA sarà quindi out per la partita tra Lituania e Serbia, potrebbe rientrare solo domenica nel confronto con la Bosnia ma anche in quel caso verranno comunque fatte delle valutazioni.

Se l’Italia avrà di fronte due avversari ostici come Turchia e Serbia questa settimana, lo stesso sarà per la Lituania chiamata a vincere entrambe le sue gare per sperare di compiere il sorpasso sugli azzurri. L’assenza di Valanciunas, almeno contro la Serbia, sarà quindi un assist dello Zalgiris alla Nazionale di Luca Banchi, che dovrà provare a vincere almeno una delle due partite per mantenere le distanze di sicurezza dai baltici.

Foto: FIBA