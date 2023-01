Jonathan Isaac, ottimo ritorno in campo dopo 892 giorni

Dopo 892 giorni, circa due anni e mezzo, Jonathan Isaac questa notte è tornato in campo per la prima volta in una gara ufficiale. L’ala degli Orlando Magic ha disputato una partita in G-League con i Lakeland Magic, dimostrandosi decisamente pronto a giocare anche in NBA.

Isaac ha chiuso con 15 punti, 5 rimbalzi e 1 stoppata in 14′, 13 punti nel solo primo tempo con anche una schiacciata. I Magic hanno vinto sui Westchester Knicks 129-117.

Prima di infortunarsi al crociato nell’estate 2020, Jonathan Isaac era in rampa di lancio con Orlando. Da allora la squadra è cambiata molto, ma Isaac potrebbe alimentare i sogni dei Magic di rimontare per raggiungere almeno il Play-in.

The return of Jonathan Isaac 🙌

After 892 days, in his first game back, Jonathan Isaac returned to the court putting up 15 PTS and 5 REB in @LakelandMagic win over the Westchester Knicks! pic.twitter.com/lqTsHPJreU

— NBA G League (@nbagleague) January 12, 2023