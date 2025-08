Jonathan Kuminga in orbita Kings: l’offerta di Sacramento a Golden State

Jonathan Kuminga è sempre più lontano dai Golden State Warriors: il giocatore, che non ha trovato un accordo per il rinnovo, è attualmente restricted free agent. Gli Warriors possono quindi pareggiare qualsiasi offerta, sebbene non muoiano dalla voglia di tenere il giocatore. Secondo quanto riportato, Golden State avrebbe offerto a Kuminga un biennale da 40 milioni di dollari complessivi: troppo poco per un giocatore che ha segnato 15.4 punti di media nell’ultima stagione.

Negli ultimi giorni si sono fatti avanti i Sacramento Kings, destinazione gradita a Kuminga. La franchigia avrebbe proposto agli Warriors una sign-and-trade che comprenderebbe per il giocatore un triennale da 63 milioni di dollari. Nell’ambito dello scambio, Golden State otterrebbe Malik Monk e una scelta del primo turno 2030 protetta in Lottery: i dettagli sono stati scritti da Sam Amick di The Athletic.

In ogni caso l’offerta non sarebbe quella finale, visto che per farla funzionare finanziariamente gli Warriors dovrebbero liberarsi anche di uno tra Moses Moody e Buddy Hield, così da rimanere sotto il First Apron. Per questo motivo lo scenario più probabile, se Kuminga dovesse alla fine andare ai Kings, è l’ingresso di una terza squadra nell’affare.