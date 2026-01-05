tyrique jones

Jones, Jakri, Antetokounmpo: valzer di mercato nell’ultimo giorno utile

Oggi, 5 gennaio, è fissata la deadline per i trasferimenti “interni” in EuroLega, ovvero tra due club che partecipano alla competizione. Se un giocatore di una squadra di EL verrà tesserato da un’altra squadra di EL da domani, potrà disputare solo gli altri tornei come il campionato. In quest’ottica, dopo le mosse del Fenerbahçe dei giorni scorsi, a muoversi è stato l’Olympiacos, che si trova solo 7° in classifica. I greci hanno mandato Kostas Antetokounmpo all’AEK Atene in prestito per fare spazio a Tyrique Jones, centro in arrivo dal Partizan Belgrado dove aveva rotto con l’ambiente. Jones, 28 anni, sta segnando 10.6 punti di media con 6.1 rimbalzi in questa stagione di EuroLega.

Il Partizan ha quindi annunciato la separazione dal lungo americano e la firma del suo sostituto: si tratta di Tonye Jekiri, 31 anni, esperto lungo nigeriano che dal 2023 era al CSKA Mosca. Jekiri in passato ha già disputato l’EuroLega con ASVEL, Baskonia, Unics Kazan e Fenerbahçe: in 111 partite in carriera nella competizione, ha mantenuto 6.7 punti e 5.4 rimbalzi di media.

