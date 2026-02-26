Jontay Porter ha trovato una nuova squadra dopo la squalifica a vita dalla NBA

Jontay Porter, fratello maggiore di Michael Porter Jr, nel 2024 era stato squalificato a vita dalla NBA per uno scandalo scommesse che lo vedeva alterare le proprie prestazioni, ad esempio fingendo infortuni, per influenzare le vittorie di amici e complici. Da allora Porter è rimasto free agent, nonostante qualche voce parlasse di un possibile approdo in Europa. Il giocatore non è mai stato una star in NBA, dove ha disputato solo 37 partite dal 2020 al 2024, segnando 3.7 punti di media.

Ora però Porter tornerà in campo: ha infatti firmato con i Seattle Super Hawks, squadra che milita nella United States Basketball League.

Cos’è la USBL?

La United States Basketball League è un campionato professionistico fondato nel 1985, fallito nel 2008 e poi ri-fondato un anno fa, nel 2025. Non faceva parte della NBA, ma operava come campionato “minore”, con un ruolo molto particolare nel panorama cestistico americano. A differenza della NBA, la USBL si disputava in primavera ed estate, una scelta non casuale: permetteva ai giocatori di partecipare senza sovrapporsi alla stagione NBA e offriva un’opportunità sia a giovani in cerca di visibilità sia a professionisti che volevano rilanciarsi dopo un periodo difficile. In molti casi, la lega funzionava come una vetrina: scout e dirigenti potevano osservare da vicino talenti che speravano di fare il salto verso livelli più alti, negli USA o all’estero.

Il livello tecnico era variabile, ma competitivo. Non era raro trovare ex giocatori universitari di buon livello o atleti con brevi esperienze NBA desiderosi di dimostrare il proprio valore. Proprio per questa funzione di “ponte” verso campionati maggiori, la USBL è spesso ricordata come una delle leghe indipendenti più significative prima della nascita e del consolidamento dell’attuale G League. Come detto, la lega cessò le attività nel 2008, principalmente a causa di difficoltà economiche e organizzative, in un contesto in cui il sistema delle leghe di sviluppo stava diventando più strutturato e legato direttamente alla NBA.