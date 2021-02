Jordan Clarkson realizza il proprio season-high uscendo dalla panchina: la sua magica nottata in numeri

Jordan Clarkson ancora una volta è uscito dalla panchina e ha messo a segno un record stagionale di 40 punti contro , incluso il suo record in carriera di otto triple, per aiutare i Jazz a estendere la loro serie di vittorie a otto partite, nonché 19 in 20.

La mostruosa serata di Clarkson è semplicemente impressionante a livello numerico. Secondo StatMuse, il cecchino 28enne è diventato il primo Jazz negli ultimi tre decenni a segnare almeno 40 punti uscendo dalla panchina. Inoltre, ha messo il suo nome nei libri di storia della NBA come il primo giocatore a segnare almeno 40 punti uscendo dalla panchina in meno di 30 minuti da Sleepy Floyd nel 1991.

Jordan Clarkson tonight:

40 PTS

8 3PT

13-20 FG

He is the first Jazz player with 40+ off the bench in the last 30 seasons. pic.twitter.com/gLHjnKtww0

— StatMuse (@statmuse) February 16, 2021