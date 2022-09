Jordan e Pippen, ma sono Marcus e Larsa a cena insieme a Miami

Siamo abituati a parlare di Michael Jordan e Scottie Pippen come di uno dei migliori duo della storia del basket. I due, che hanno vinto tutto ai Chicago Bulls negli anni ’90, nell’ultimo periodo non sono esattamente in buoni rapporti a causa di alcune uscite di Pippen, che ha criticato MJ e come lo ha descritto nella serie The Last Dance. Nelle scorse ore si è tornati a parlare di Jordan e Pippen, ma non quelli che conosciamo meglio: bensì Marcus Jordan, figlio di MJ, e Larsa Pippen, ex moglie di Scottie.

I due sono stati paparazzati a cena insieme in un ristorante giapponese nel centro di Miami. Secondo TMZ, Marcus Jordan e Larsa Pippen sarebbero rimasti seduti per circa tre quarti d’ora, in una sorta di appuntamento a quattro con un’altra coppia. Non è la prima volta che Larsa viene coinvolta in gossip inerenti al mondo NBA dopo la fine del matrimonio con Scottie Pippen. In passato aveva avuto una relazione con Malik Beasley che tra l’altro aveva creato qualche problema anche al giocatore che all’epoca in cui erano uscite le foto era ancora sposato. Stavolta sembra tutto più innocente, anche se vedere insieme due con questi cognomi fa sicuramente un certo effetto.