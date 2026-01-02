Jordan Ford ufficiale in Turchia ma non al Galatasaray: per Pozzecco c’è John Petrucelli

Alla fine Jordan Ford ha ufficialmente lasciato la Trapani Shark, ma non per il Galatsaray come sembrava: l’americano ha firmato con il Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, semifinalista di EuroCup nella scorsa stagione. Il club turco ha annunciato questa mattina la firma di Ford, che arriva a Istanbul dopo aver segnato 13.3 punti di media in questi primi mesi di campionato con Trapani.

🙌 Jordan Ford Bahçeşehir Koleji’nde! 🤝 Son olarak İtalya’da Lega Basket Seria A ekiplerinden Trapani Shark forması giyen Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile anlaşma sağladık. ❤️💙Welcome to our family, Jordan!#HayalineKanatlan | #CatchYourDreams pic.twitter.com/HWiQOamnSc — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 2, 2026

Ford non sarà comunque l’unico addio a Trapani nei prossimi giorni, con la Shark che va più verso l’esclusione dal campionato e non si sa se scenderà in campo questo weekend a Bologna. Nei giorni scorsi si era parlato di Paul Eboua all’ASVEL e di Riccardo Rossato verso Brescia, ma anche John Petrucelli, nominato capitano dopo la vicenda Alibegovic, è in partenza. Secondo PianetaBasket, sarebbe proprio l’italo-americano a finire alla corte di Gianmarco Pozzecco al Galatasaray, invece che Ford. Il Poz conosce bene Petrucelli, avendolo allenato in Nazionale negli ultimi anni: il giocatore finora ha mantenuto 9.9 punti di media in LBA con Trapani.

🚨 John Petrucelli is leaving Trapani and is expected to join Galatasaray, I’m told. He would reunite with head coach Gianmarco Pozzecco, with whom he made his debut with the Italian National Team. 🇮🇹 Petrucelli verso il Galatasaray: ritroverebbe Pozzecco allenatore. pic.twitter.com/jMXdrREjEa — Iacopo De Santis (@iacopodesantis) January 2, 2026

