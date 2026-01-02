jordan ford

Jordan Ford ufficiale in Turchia ma non al Galatasaray: per Pozzecco c’è John Petrucelli

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Jordan Ford ufficiale in Turchia ma non al Galatasaray: per Pozzecco c’è John Petrucelli

Alla fine Jordan Ford ha ufficialmente lasciato la Trapani Shark, ma non per il Galatsaray come sembrava: l’americano ha firmato con il Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, semifinalista di EuroCup nella scorsa stagione. Il club turco ha annunciato questa mattina la firma di Ford, che arriva a Istanbul dopo aver segnato 13.3 punti di media in questi primi mesi di campionato con Trapani.

Ford non sarà comunque l’unico addio a Trapani nei prossimi giorni, con la Shark che va più verso l’esclusione dal campionato e non si sa se scenderà in campo questo weekend a Bologna. Nei giorni scorsi si era parlato di Paul Eboua all’ASVEL e di Riccardo Rossato verso Brescia, ma anche John Petrucelli, nominato capitano dopo la vicenda Alibegovic, è in partenza. Secondo PianetaBasket, sarebbe proprio l’italo-americano a finire alla corte di Gianmarco Pozzecco al Galatasaray, invece che Ford. Il Poz conosce bene Petrucelli, avendolo allenato in Nazionale negli ultimi anni: il giocatore finora ha mantenuto 9.9 punti di media in LBA con Trapani.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

eboua trapani

Trapani Shark, inizia l’esodo? Paul Eboua verso l’EuroLega, Rossato interessa a Brescia

Francesco Manzi
antonini

Trapani Shark, la nota FIP sui debiti per smentire le parole di Antonini

Francesco Manzi
jordan ford

Trapani Shark, Jordan Ford verso l’addio: lo vuole Pozzecco

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.