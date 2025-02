Jordan Loyd su Beverley: “Qualche mese fa aveva molto da dire su di me…”

Nella serata di ieri l’Hapoel Tel-Aviv ha annunciato la separazione da Pat Beverley dopo appena 6 mesi. L’ex NBA è l’ennesimo giocatore che abbandona Israele a stagione in corso, anche se per ora le ragioni dietro l’addio di Beverley sono ignote (si sa solo di un forte litigio con coach Itoudis nelle scorse settimane). Prima di lui se n’erano andati Johnathan Motley, poi tornato all’Hapoel, e Jordan Loyd su tutti. Quest’ultimo aveva lasciato il Maccabi Tel-Aviv a novembre per unirsi all’AS Monaco, la ragione della sua decisione era il conflitto in Medio Oriente che lo preoccupava particolarmente le la sua incolumità e per quella della sua famiglia.

In quell’occasione era stato proprio Beverley uno dei suoi più duri critici, dichiarando che ormai i giocatori utilizzavano la guerra come “scusa” per firmare liberamente in un altro club a stagione in corso. Loyd era stato zitto, ma ora che anche Beverley sta lasciando Israele ha voluto postare un commento alla notizia.

“Questo fratello aveva molto da dire su di me e le mie cose… Questo è il motivo per il quale non bisogna parlare dei fatti altrui, specialmente quando non se ne sa nulla. Lui mi giudicò molto rapidamente, in maniera rumorosa e sbagliata. Sono sicuro che ora anche lui ha le sue ragioni, ecco perché devi farti gli affari tuoi e augurare il meglio alle persone” ha scritto Loyd su X.

Bro had so much to say about me and mine tho….this why you don’t speak on other people situations, especially when you clueless as to what’s going on. Was quick to judge me, while being loud & wrong. I’m sure he has his reasons too but this why you mind yours & wish ppl the best https://t.co/MCMR7IOMgV

— Jordan Loyd (@mrjloyd) February 13, 2025