Jordan Poole scambiato prima del Draft: lo prendono i New Orleans Pelicans

Ennesima trade importante in questi giorni che antecedono il Draft NBA, in programma tra il 25 e 26 giugno a New York. Dopo, in ordine cronologico, Desmond Bane, Kevin Durant e Jrue Holiday, cambiano maglia anche Jordan Poole e CJ McCollum, oggetti di uno scambio tra Washington Wizards e New Orleans Pelicans.

Come riportato da Shams Charania, i Pelicans hanno ottenuto Poole, Saddiq Bay e la 40° scelta al Draft di quest’anno in cambio di McCollum, Kelly Olynyk e una futura scelta del secondo turno al Draft.

Jordan Poole, da quando era arrivato a Washington nell’estate 2023, non aveva pareggiato l’importantissimo stipendio con le prestazioni sul campo. La guardia, 26 anni, percepirà 31.8 milioni di dollari nella prossima stagione. Durante l’ultima RS, chiusa tra l’altro dagli Wizards all’ultimo posto ad Est, ha segnato solo 20.5 punti di media con il 43% dal campo.

The trade swaps guards — the Wizards shifting from Poole to the veteran in McCollum, who has an expiring contract. Washington now is expected to approach $100 million in projected cap space in 2026. Pelicans move younger, possibly more dynamic with Poole and Bey. https://t.co/5MoDagRyph

