Jordan Theodore verso il ritorno nel campionato italiano

Qualche mese fa Jordan Theodore era stato accostato a Napoli per sostituire il partente Josh Mayo. In realtà non se n’è poi fatto nulla, i partenopei hanno virato su Jeremy Pargo e Theodore da allora è rimasto free agent. In questa stagione l’americano non ha giocato, ma lo farà presto: secondo Sportando, l’ex Milano sarebbe ad un passo dalla firma con la Reyer Venezia.

Theodore ha giocato nelle ultime due stagioni all’Unics Kazan, arrivando in finale di EuroCup l’anno scorso. A 32 anni compiuti da poco, il playmaker tornerà quindi in Serie A dopo aver vestito la maglia dell’Olimpia nella stagione 2017-18, vincendo la Supercoppa Italiana da MVP.

Jordan Theodore has penned a deal with Reyer Venezia, sources tell @Sportando

Official announcement expected soon — Emiliano Carchia (@Carchia) January 12, 2022