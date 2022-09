Jorge Garbajosa su Lorenzo Brown: “La Spagna era il suo sogno”

Jorge Garbajosa, presidente della federazione spagnola di pallacanestro, ha parlato a Eurohoops di Lorenzo Brown dopo la vittoria di EuroBasket da parte della Spagna con l’americano grande protagonista e inserito nel miglior quintetto della competizione:

“Era la cosa giusta da fare. Non riesco a capire tutte quelle critiche: ognuno ha la sua opinione e li rispetto. Ma quando lavori sodo e sei stato consigliato da esperti, allenatori e direttori sportivi dopo l’infortunio di Ricky Rubio, o Carlos Alocen. Dopo l’addio di Sergio Rodriguez alla Nazionale e l’infortunio di Sergio Lull… era la cosa giusta da fare”, ha detto Garbajosa a proposito del processo di naturalizzazione del nuovo giocatore del Maccabi Tel Aviv, Lorenzo Brown.

“Ha fatto molto di più di quello che ci aspettavamo da lui. Fin dal primo giorno si è sentito parte di questa famiglia, come ci piace chiamarla. Si sentiva bene, in una squadra che lo accoglieva come uno di noi. La sua prestazione in campo mostra quanto sia impegnato nel nostro basket. Giocare per la Spagna era il suo sogno e per noi è un grande onore”, ha aggiunto Jorge Garbajosa.

Qui trovate la lunga e completa intervista di Eurohoops al numero 1 del basket spagnolo:

