Josh Giddey, bloccate le indagini: la ragazza e la famiglia non collaborano

Nei giorni scorsi anche la polizia, secondo quanto riportato da TMZ, aveva iniziato a indagare sul caso di Josh Giddey. Da quando la sua frequentazione, avvenuta non si sa precisamente in che periodo, con una ragazza di 15 anni è divenuta di dominio pubblico. Per il giocatore australiano, sul quale parallelamente sta indagando anche la NBA, c’era chi parlava anche di possibile carcere qualora le accuse fossero state confermate. La ragazza vivrebbe in California, dove l’età del consenso è di 18 anni.

Come scritto dallo stesso TMZ però le indagini avrebbero subito una battuta d’arresto a causa della ragazza e della sua famiglia, che non starebbero cooperando con le autorità. Nessuno ha denunciato un reato e la ragazza sarebbe stata consenziente, anche se non è chiaro se Giddey sapesse o meno della sua reale età. Anche da questo dipenderà il giudizio sul playmaker degli Oklahoma City Thunder, i quali nel frattempo stanno continuando a schierare Giddey in quintetto. Se a OKC il giocatore era stato applaudito, in occasione della trasferta di ieri notte a Minneapolis il pubblico avversario lo ha invece fischiato ad ogni tocco di palla.