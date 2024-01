Josh Giddey, caso chiuso: non è perseguibile per la sua relazione con una minore

A novembre in NBA era scoppiato un caso intorno a Josh Giddey, a causa di alcune (a quanto pare vecchie) foto che lo ritraevano in situazioni intime con una ragazza che avrebbe avuto all’epoca 15 anni. La point guard australiana dei Thunder ad oggi ha 21 anni, quando sono state scattate quelle foto ne avrebbe avuti 19. Lo scandalo era scoppiato ovviamente per i presunti 15 anni della ragazza, al di sotto dell’età del consenso.

Tra accuse di pedofilia e reazione dei tifosi avversari, che avevano fischiato Giddey almeno nelle prime partite dopo lo scoppio del caso, anche la polizia aveva aperto un fascicolo. Adam Silver aveva dichiarato invece che la NBA avrebbe lasciato fare alle forze dell’ordine e non avrebbe preso provvedimenti autonomi. Le indagini sono ora terminate e, secondo quanto riportato da TMZ, Giddey è stato ufficialmente scagionato.

Il Dipartimento di Polizia di Newport Beach, in California, dove i fatti sarebbero avvenuti, ha comunicato alla celebre testata scandalistica che il caso è ufficialmente chiuso. “In altre parole, nessuna delle persone coinvolte aveva intenzione di parlare” ha scritto TMZ. Già dalle prime settimane infatti era emerso come sia la ragazza che la sua famiglia non fossero disposte a collaborare. Non c’è mai stata una denuncia nei confronti di Josh Giddey, ma la polizia ha avviato le indagini proprio dopo che il caso era diventato di dominio pubblico sui social. Inizialmente si parlava addirittura del fatto che la ragazza avesse forse mentito sulla propria reale età anche con il giocatore.