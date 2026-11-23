Non è bastata una notte for the ages per Josh Giddey a portare i Chicago Bulls alla vittoria sui Denver Nuggets. La squadra allenata da Tiago Splitter, partita 4-12 in questo avvio di stagione, è caduta dopo un OT per 145-151. Il playmaker australiano è stato autore di una prova storica: 23 punti, 22 assist e 14 rimbalzi in 41′, con gli assist che sono anche un career-high.

Si tratta di una prestazione quasi mai vista a Chicago: solo nel 1966 Guy Rodgers aveva realizzato una tripla-doppia da almeno 20 punti, 20 assist e 10 assist con la maglia dei Bulls. Gli sforzi di Giddey, che ha anche segnato il canestro del pareggio per mandare la gara al supplementare, sono stati però vani viste le prove monstre del duo Jokic-Murray dall’altra parte. Il serbo tre volte MVP ha chiuso con una tripla-doppia da 37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist, mentre Murray ha aggiunto 45 punti, season-high.

Era stato proprio Jokic l’ultimo ad avere una gara simile in NBA: nel merzo 2025 il serbo aveva concluso con 31 punti, 21 rimbalzi e 22 assist.